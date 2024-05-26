В Белгородской области после атаки БПЛА на автомобиль пострадал мужчина

Мужчину госпитализировали со сквозным осколочным ранением правого бедра. Машина полностью сгорела.

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Безымено. Отмечается, что БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Из-за сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель.

По словам губернатора, мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра.

Уточняется, что машина сгорела.