В Белгородской области после атаки БПЛА на автомобиль пострадал мужчина
Мужчину госпитализировали со сквозным осколочным ранением правого бедра. Машина полностью сгорела.
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мужчина. Об этом
Инцидент произошел в селе Безымено. Отмечается, что БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Из-за сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель.
По словам губернатора, мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра.
Уточняется, что машина сгорела.