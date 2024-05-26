Скончался рязанский фотохудожник Алексей Казеев

Он родился 31 мая 1949 года. Известность фотохудожнику принесли выставки «О земле Рязанской», «Земля, которой служим», «Берег», «Призвание».

В субботу, 25 мая, скончался рязанский фотохудожник Алексей Казеев. Об этом сообщили в группе «Фотодом». Музейно-выставочный центр" во «ВКонтакте».

Казеев родился 31 мая 1949 года в селе Лава Сурского района Ульяновской области. С 1972 года он живет в Рязани. Работал фотографом на двух заводах.

С 1973 года Казеев был участником народной фотостудии «Мещера». В 1977 году он стал одним из организаторов городского фотоклуба «Ока». С 2003 года Казеев — член Союза фотохудожников России.

Известность фотохудожнику принесли выставки «О земле Рязанской», «Земля, которой служим», «Берег», «Призвание».

Фото: группа «Фотодом». Музейно-выставочный центр" во «ВКонтакте»