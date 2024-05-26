Российские войска освободили село Берестовое в Харьковской области
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, российские военные поразили формирования 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР.
Российские войска освободили село Берестовое в Харьковской области. Об этом
По словам ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».
Кроме того, российские военные поразили формирования 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР.
Отмечается, что на данном направлении украинская сторона потеряла до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американские гаубицы.