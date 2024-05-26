Песков рассказал о графике Путина
Он отметил, что президент — «абсолютный трудоголик». Путин заканчивает рабочий день далеко за полночь.
Пресс-секретарь президента России Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину о графике Владимира Путина. Отрывок
«График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И, собственно, рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует», — сказал Песков.
Он добавил, что Путин — «абсолютный трудоголик». По словам пресс-секретаря президента, сейчас в стране проходит такой период, который требует от главы государства «очень энергичных усилий».