Песков рассказал о графике Путина

Он отметил, что президент — «абсолютный трудоголик». Путин заканчивает рабочий день далеко за полночь.

Пресс-секретарь президента России Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину о графике Владимира Путина. Отрывок опубликован в Telegram-канале корреспондента в воскресенье, 26 мая.

«График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. И, собственно, рано утром он уже на связи, он уже снова функционирует», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин — «абсолютный трудоголик». По словам пресс-секретаря президента, сейчас в стране проходит такой период, который требует от главы государства «очень энергичных усилий».