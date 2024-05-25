В Кремле ответили на вопрос о потребности в мобилизации

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России придется еще раз прибегнуть к мобилизации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times о том, что к концу этого или началу следующего года России придется еще раз прибегнуть к мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — сказал Песков.

Напомним, частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года из-за СВО. В армию призвали 300 тысяч резервистов.