В Рязанской области в 2024 году пропали около 60 детей

Уточняется, что найденных детей передали родителям или спецучреждениям.

В Рязанской области с начала 2024 года пропали около 60 детей. Об этом сообщили в сюжете телеканала ГТРК «Ока».

Всех пропавших детей нашли и передали родителям или спецучреждениям.

В интервью телеканалу замруководитель отдела криминалистики СУ СКР по Рязанской области Сергей Личинин заявил, что регионе ежегодно пропадают до 200 несовершеннолетних, практически всех находят. Уголовные дела заводят редко.

Личинин рассказал о случаях, когда дети уезжали в другие города. Например, 13-летний мальчик на попутках добрался до Краснодарского края. Там он жил и работал на автомойке. Другая девочка поссорилась с родителями и уехала из Рязани в Санкт-Петербург.

По словам Личинина, дети уходят из дома по нескольким причинам.

«Обычно конфликт с родственниками по причине невыученного урока, плохой оценки в школе, неубранной комнаты или запрета общения по телефону… Дети достаточно импульсивны. А порой и чрезмерная опека приводит к [уходу из дома]", — сказал Личинин, добавив, что неразделенная любовь также бывает причиной.

Он уточнил, что уходят из дома в основном дети в возрасте 13-17 лет. Однако бывает, что теряются несовершеннолетние младше 13 лет. Но, как сказал Личинин, это случаи «бытового рода»: дети выходят гулять и перемещаются в соседний двор или теряются в торговых центрах.

Также собеседник телеканала рассказал о случаях, когда дети уходят из спецучреждений. К причинам он отнес склонность к бродяжничеству, желание быть самостоятельными или увидеться с друзьями.

Личинин отметил, что подростки из спецучреждений могут убегать от пяти до 10 раз в год повторно.

«Они изначально сообщают, что не хотят там [в спецучреждениях] находиться… Я здесь не хотел бы обвинять детские специализированные учреждения относительно контроля. Это единичные случаи, это те дети, с которыми, действительно, сложно общаться», — сказал Личинин, добавив, что дети, живущие дома, редко повторно убегают, подобных случаев единицы.

Он отметил, что в Рязанской области статистика побегов детей из дома незначительно, но снижается. По словам Личинина, в случае, когда ребенок потерялся, нужно обзвонить его круг общения. Если никакой информации нет, то необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы.