Бывший вратарь ХК «Рязань-ВДВ» отправил мошенникам три млн рублей
Написано заявление в полицию.
Бывший вратарь ХК «Рязань-ВДВ» Максим Клоберданец отправил мошенникам три млн рублей, которые взял в кредит. Об этом пишет Baza.
Отмечается, что 23-летнему хоккеисту пришла смска от якобы генерального директора ХК «Металлург» Андрея Денякина.
В ней сообщалось, что деньги Максима под угрозой. Мошенники пытаются набрать на его имя кредитов и отправить все средства на финансирование ВСУ.
Для решения вопроса, молодому человеку позвонит сотрудник ФСБ и скажет, что делать дальше.
После перечисления денег хоккеист позвонил руководителю, но тот был не в курсе происходящего.
Написано заявление в полицию.