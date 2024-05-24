Бывший вратарь ХК «Рязань-ВДВ» отправил мошенникам три млн рублей

Написано заявление в полицию.

Бывший вратарь ХК «Рязань-ВДВ» Максим Клоберданец отправил мошенникам три млн рублей, которые взял в кредит. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что 23-летнему хоккеисту пришла смска от якобы генерального директора ХК «Металлург» Андрея Денякина.

В ней сообщалось, что деньги Максима под угрозой. Мошенники пытаются набрать на его имя кредитов и отправить все средства на финансирование ВСУ.

Для решения вопроса, молодому человеку позвонит сотрудник ФСБ и скажет, что делать дальше.

После перечисления денег хоккеист позвонил руководителю, но тот был не в курсе происходящего.

Написано заявление в полицию.