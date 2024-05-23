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Завод в Рязанской области увеличил выручку на 43%
Это стало возможным благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Завод выпускающий в Рязанской области комплектующие для кровли, увеличил выручку на 43% благодаря нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в агентстве развития бизнеса региона.

«В рязанской компании «Фахманн Руссланд» подвели итоги участия в активной фазе нацпроекта «Производительность труда», к которому предприятие присоединилось в середине 2023 года. Целевые показатели улучшились не менее чем на 30%: повышение производительности кровельных воронок составило 44%, а рост выручки — 43%", — говорится в сообщении.

Эксперты регионального центра компетенций совместно с сотрудниками предприятия определили цели для внедрения новых инструментов эффективности, сформировали рабочую группу, изучили производственные процессы и определили продукт для пилотного проекта. На выбранном участке проанализировали причины возникновения проблем и отклонений, определили операции с наибольшей трудоемкостью, выявили потери и недочеты, связанные с работой персонала. Для оптимизации производства сформировали стандарты рабочих мест и набор компетенций каждого сотрудника. Используя бережливые технологии, на заводе создали эталонные места, структурировали анализ запаса продукции.

«Теперь «Фахманн Руссланд» будет тиражировать успешный опыт пилотного проекта на другие продуктовые потоки», — добавили в агентстве.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2019 года.