Стало известно о третьем пострадавшем ребенке в новомичуринской аварии

Медицинская помощь потребовалась водителю и трем пассажирам в возрасте 11, 14 и 16 лет.

Стало известно о третьем пострадавшем ребенке в новомичуринской аварии. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило УМВД по Рязанской области.

По уточненной информации, медицинская помощь потребовалась 39-летнему водителю отечественной легковушки и трем его пассажирам в возрасте 11, 14 и 16 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Новомичуринске пострадали двое детей.