Рязанцы гуляли по историческому центру, играли в «Чижа» и пили чай на экскурсии

Пешеходный маршрут разработали на основе историй коренных жителей областного центра.

Рязанцы прогулялись по историческому центру города, поиграли в «Чижа» и попили чай на экскурсии «По страницам книги «Говорит Рязань». Мероприятие посетил корреспондент РЗН. Инфо во вторник, 21 мая.

Рассказчиком стал профессор РГУ имени Есенина Александр Соловьев. По его словам, пешеходный маршрут по центру города разработали на основе историй коренных рязанцев. В книге «Говорит Рязань» горожане поделились рассказами о своих домах и семейных традициях. На прогулке рязанцы побывали в тех местах, о которых рассказано в произведении.

Во время экскурсии участники увидели образцы резного деревянного зодчества на улицах Щедрина, Свободы и Радищева. Например, во дворе одного из домов посетившие прогулку попробовали поиграть в «Чижа». Также на экскурсии узнали, что ребят из блокадного Ленинграда кормили в здании на улице Щедрина № 40 — там была столовая для детей фронтовиков.

«Мы планируем организовать сборные экскурсии и прогулки по предварительной записи. Группы небольшие — максимум 15 человек. Раз в две недели, раз в месяц — смотря, как люди выразят желание. Сейчас уже есть рязанцы и туристы, которые ждут и хотят погулять по городу с нами. Постараемся сотрудничать с агентством по развитию туризма Рязанской области, чтобы практика стала постоянной», — рассказала одна из основательниц проекта Светлана Крючкова.

В финале прогулки участники собрались в кафе «Кофе и поиграть» на улице Чапаева и поделились своими историями, связанными с Рязанью. Из 48 рассказов горожан в экскурсию вошли семь. Поэтому автор проекта отметила, что это только один из нескольких возможных маршрутов. О будущих экскурсиях можно будет узнать в группе ВКонтакте « 365 домов Рязани ».

Справка: Книга «Говорит Рязань» вышла в 2022 году. Это сборник воспоминаний жителей города, дополненный снимками домов из проекта «365 домов Рязани» фотографа Светланы Крючковой. Авторы записали личные истории и составили народный путеводитель по историческому центру города, где из уютных бытовых зарисовок собрана картина жизни Рязани и рязанцев в середине ХХ века.

Фото: Светлана Крючкова