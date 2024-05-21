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Путин поблагодарил Володина за подход к формированию правительства
Президент отметил упор на национальные интересы и личные качества кандидатов.

Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсудил вопросы формирования правительства. Об этом во вторник, 21 мая, написало агентство ТАСС.

«Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — сказал глава государства в начале встречи.

Российский лидер поинтересовался мнением Володина о ходе данной процедуры. Тот, в свою очередь, назвал сильными предложенные на посты в правительстве кандидатуры и отметил, что к членам кабмина звучали самые разные вопросы.

Путин выразил благодарность за то, что парламент утвердил кабмин с опорой на национальные интересы и личные качества кандидатов.