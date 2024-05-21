Путин поблагодарил Володина за подход к формированию правительства

Президент отметил упор на национальные интересы и личные качества кандидатов.

Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсудил вопросы формирования правительства. Об этом во вторник, 21 мая, написало агентство ТАСС .

«Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — сказал глава государства в начале встречи.

Российский лидер поинтересовался мнением Володина о ходе данной процедуры. Тот, в свою очередь, назвал сильными предложенные на посты в правительстве кандидатуры и отметил, что к членам кабмина звучали самые разные вопросы.

Путин выразил благодарность за то, что парламент утвердил кабмин с опорой на национальные интересы и личные качества кандидатов.