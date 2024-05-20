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Рязанские полицейские задержали восемь человек с крупной партией оружия
Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские задержали восемь человек с крупной партией оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что в разных районах региона незаконно хранится незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. Сотрудники нескольких подразделений установили восемь местных жителей, причастных к их незаконному сбыту и хранению.

Полицейские одновременно в Рязани, Рязанском, Ряжском и Ухоловском районах области провели обыски и задержали злоумышленников в возрасте от 31 до 67 лет. Из незаконного оборота изъяли 6 гладкоствольных ружей, 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, около 3 тысяч патронов разных калибров и 135 граммов пороха.

По предварительной информации, все злоумышленники знакомы между собой. Также 42-летний житель Ухоловского района незаконно хранил 2 автомата Калашникова, боевой пистолет Макарова, переделанный из охолощенного, ружье, боеприпасы и 135 граммов пороха. Приятели сбывали друг другу гладкоствольные ружья и патроны к ним.

Правоохранители выясняют происхождение изъятого и все обстоятельства незаконной деятельности.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.7 ст. 222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.