Более десяти стран планируют поддержать инициативу по укреплению ПВО Украины

Об этом заявили в Минобороны ФРГ.

Инициативу Берлина по укреплению ПВО Украины планируют поддержать более десяти стран. Об этом со ссылкой на Минобороны ФРГ сообщило ТАСС.

«Результат онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие страны хотят поддержать германскую инициативу по укреплению украинской ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter). Там указано, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада «помогут финансово». Бельгия, Великобритания, Испания, Румыния, США, Франция помогут «техникой и ракетами», указывается также в публикации. Кроме того, к инициативе присоединяется Латвия. Других подробностей в сообщении не приводится.