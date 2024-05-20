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18-летнего рязанца задержали за кражу более 123 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.

18-летнего рязанца задержали за кражу 123 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 20-летний житель рабочего поселка Сараи с заявлением о пропаже с его банковского счета 123 500 рублей.

По данным мужчины, в день списания денег он общался со своим 18-летним знакомым.

Оперативники установили, что тот незаметно вошел в мобильный банк перевел на свой счет деньги.

Возбуждено уголовное дело.