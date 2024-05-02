А что в кино? «Любви не бывает?», «Всемирный потоп» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Любви не бывает?» — мелодрама от режиссера Дмитрия Фикса, хорошо иллюстрирующая известную истину, что от ненависти до любви всего один шаг.
«Всемирный потоп» — триллер о материнстве: фильм рассказывает о матери, которая спасает от наводнения новорожденного ребенка.
«Идеальная зависимость» — успешный тренер по боксу обнаруживает, что ее бойфренд, действующий чемпион, изменяет ей с ее собственной сестрой. Она намеревается отомстить.
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