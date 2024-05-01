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Любви не бывает?

Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви — всего один шаг, даже если в любовь не веришь…

Режиссёр
Дмитрий Фикс
Актёры
Анна Чиповская, Владимир Яглыч, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский, Ксения Лукьянчикова, Анастасия Дворянская, Екатерина Шкуро, Мария Столярова, Вадим Ковальский, Николай Скоромников, Андрей Мокеев, Маргарита Галич, Николай Сердцев, Сергей Мигицко
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-05-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама, Драма-комедия

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