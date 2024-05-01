Идеальная зависимость

Сиенна — успешная тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.
- Режиссёр
- Кэстил Лэндон
- Актёры
- Ману Беннетт, Райан Боун, Росс Батлер, Бри Уинслоу, Поппи Гилберт, Киана Мадейра, Алекс Червински, Джей ДеМерит, Николас Дюверней, Мэттью Носка
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Мелодрама