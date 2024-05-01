Идеальная зависимость

Сиенна — успешная тренер по боксу. Однажды она узнает, что ее парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с ее же сестрой. Разъяренная, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берется тренировать единственного боксера, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.