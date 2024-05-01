Всемирный потоп

Дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.
- Режиссёр
- Махалия Бело
- Актёры
- Джоди Комер, Бенедикт Камбербатч, Кэтрин Уотерстон, Марк Стронг, Нина Сосанья, Джина МакКи, Джоэл Фрай, Ансу Кабия, Александрия Райли, Рут Кларсон, Романик Алувалия, Джо Уитли
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2024-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма