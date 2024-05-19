Ночью над тремя российскими регионами сбили 61 БПЛА и девять ракет. Об этом
По данным ведомства, девять ракет ATACMS и один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым, три БПЛА сбили над Белгородской областью, 57 дронов перехватили над Краснодарским краем.
Все цели уничтожили дежурные средства ПВО.
Как
Позже оперштаб края сообщил, что более 10 дронов ВСУ пытались атаковать Славянский и Кущевский районы. Один из подбитых БПЛА рухнул на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным канала, пострадавших и разрушений нет.
Отмечается, что еще один БПЛА упал в станице Кущевская. Там началось локальное возгорание. На местах работали оперативные службы.