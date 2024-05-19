Ночью над тремя российскими регионами сбили 61 БПЛА и девять ракет

Речь идет о Крыме, Белгородской области и Краснодарском крае.

Ночью над тремя российскими регионами сбили 61 БПЛА и девять ракет. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, девять ракет ATACMS и один беспилотник уничтожили над территорией Республики Крым, три БПЛА сбили над Белгородской областью, 57 дронов перехватили над Краснодарским краем.

Все цели уничтожили дежурные средства ПВО.

Как написал Telegram-канал Mash, ночью в Славянске-на-Кубани Краснодарского края раздались звуки стрельбы и взрывы.

Позже оперштаб края сообщил, что более 10 дронов ВСУ пытались атаковать Славянский и Кущевский районы. Один из подбитых БПЛА рухнул на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным канала, пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что еще один БПЛА упал в станице Кущевская. Там началось локальное возгорание. На местах работали оперативные службы.