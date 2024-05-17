Рязанская областная дума отметила 30-летие

Торжественное собрание прошло в филармонии 17 мая.

В пятницу, 17 мая, в Рязанской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования областной думы. В зале собрались депутаты всех семи созывов, представители областных и городских органов власти, сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители территориальных структур федеральных органов власти, сотрудники аппарата Рязанской областной Думы, представители муниципальных образований, духовенство. Поздравить коллег приехали главы законодательных собраний субъектов Центрального федерального округа, а также председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Торжественное собрание открыл глава областной думы Аркадий Фомин. Он отметил, что для регионального парламента прошедшие годы стали временем напряженной работы: за 30 лет принято около 3,5 тысяч законов, которые стали надежным фундаментом для реализации социально-экономических инициатив.

«В парламенте работали врачи и педагоги, инженеры и строители, офицеры и аграрии, энергетики и сотрудники предприятий. Совершенно разные люди, которых объединяет одно — любовь к Рязанской земле, желание отстаивать интересы земляков. В настоящее время мы продолжаем работать в условиях внешних вызовов и угроз, с которыми столкнулась страна. Наш Президент определил новые направления дальнейшего развития. Для этого нам предстоит законодательно обеспечить знаковые проекты и инициативы. Уверен, мы преодолеем любые трудности! Наше движение — только вперед!» — рассказал Фомин.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что сбалансированное региональное законодательство — результат слаженной совместной работы депутатского корпуса, губернатора, регионального правительства, сенаторов и представителей региона в нижней палате российского парламента, глав муниципалитетов и общественности. Кроме того, Аркадий Фомин отметил важность депутатской деятельности в районах области. В этой работе парламентариям помогают неравнодушные активные граждане, которые знают проблемы на местах.

Со круглой датой представителей регионального парламента поздравил губернатор Павел Малков.

«Рязанская областная Дума — это всегда надежная опора в реализации государственной политики, в решении задач, которые ставит наш президент. Многое сделано для развития региона: приняты сотни и тысячи важнейших решений. Я благодарю депутатов всех фракций 7-го созыва. У нас могут быть разные взгляды на определенные вопросы, это нормально, так и рождается истина. Самое главное, что абсолютно у всех есть готовность работать системно, в интересах региона и жителей области. Вместе нам предстоит еще многое сделать, опираясь на запросы рязанцев», — заявил Малков.

Губернатор отметил работу депутатского корпуса по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Отдельно Павел Малков остановится на важности депутатского контроля при строительстве, ремонте и реконструкции социальных объектов:

«Этот механизм прекрасно себя зарекомендовал. Активная работа депутатов не раз позволяла в самый нужный момент сделать правильные выводы, исправить ситуацию. Здесь речь идет об эффективности освоения бюджетных средств, что является для всех нас безусловным приоритетом», — подчеркнул губернатор.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Михаил Максимов зачитал приветственный адрес от полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева, а также поблагодарил депутатов за продуктивное взаимодействие.

Поздравление от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко передал сенатор, избранный в верхнюю палату парламента от Рязанской областной Думы, Игорь Мурог. От себя он добавил, что российский парламент и региональное законодательное собрание — единая команда:

«Мы все работаем на один результат — на развитие нашего региона. Мы всегда готовы подставить друг другу плечо и оказать помощь и содействие. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов на благо и процветание родной Рязанской земли!» — сказал Мурог.

К коллегам-депутатам обратился председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. С осени 2017 года законодательные собрания двух субъектов взаимодействуют в рамках Соглашения о сотрудничестве. Налаживание такого межпарламентского диалога помогло решить многие вопросы в законодательной сфере, ускорило интеграцию Крыма в правовое поле России.

«Крымчан и рязанцев связывают десятилетия совместной дружбы. Мы благодарны рязанцам за помощь, оказанную нашей Республике в непростой период. Мы всегда с вами! Ценим дружбу и ждем вас в Крыму!» — отметил Константинов.

За 30 лет интересы жителей Рязанской области в региональном парламенте представляли 149 народных избранников. От имени депутатов к собравшимся обратился Петр Алабин — единственный рязанский парламентарий, работающий в областной Думе все семь созывов. Он рассказал о сложностях, которые пришлось преодолевать депутатам 1-го созыва, и наиболее важных законах, принятых в годы становления парламентаризма в России.

В ходе торжественного собрания был представлен фильм об истории регионального парламента и работе депутатов всех созывов.