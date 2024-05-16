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В рязанском Торговом городке открылся музей чая и кофе
Он разместился в восстановленном павильоне «Районы».

В рязанском Торговом городке открылся музей чая и кофе. Об этом в четверг, 16 мая, в своем Telegram-канале написал зампред регионального правительства Артем Никитин.

«Экспозиция посвящена напитку и секретам его приготовления — от сбора и обработки зерен, тонкостей в обжарке и помоле, до рецептур его варки, принятых в разных странах мира. Экскурсии проходят в оригинальном интерактивном формате, их ведут чемпион мира по обжарке кофе и первый чемпион мира по приготовлению кофе в турке», — отметил Никитин.

Он добавил, что летом при музее откроется кофейня, где можно будет попробовать приготовить напиток самостоятельно.

Пространство разместилось в восстановленном павильоне «Районы» — одном из двух центральных зданий-близнецов, построенных в 1955 году. Ранее он использовался для демонстрации успехов промышленных и строительных предприятий и сельского хозяйства.

Фото: Telegram-канал Артема Никитина