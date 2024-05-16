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В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции цифровые паспорта
Инициативу выразил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции цифровые паспорта. Об этом сообщило РИА Новости.

Инициативу выразил вице-спикер ГД Владислав Даванков. Документ он направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Уточняется, что в проекте Правительства России предусмотрено только десять случаев, когда вместо бумажного паспорта граждане будут иметь право предъявлять его цифровую версию.

Даванков считает, что перечень необходимо расширить. Он предложил разрешить предъявлять цифровую версию паспорта:

  • сотрудникам правоохранительных органов для установления личности;
  • при прохождении паспортного контроля в аэропортах на внутренних рейсах;
  • при проверке водительских удостоверений сотрудниками ГИБДД.