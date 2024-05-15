В Рязанской области установили особый противопожарный режим

Постановление опубликовано 15 мая.

В Рязанской области установили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление областного правительства опубликовали 15 мая.

Согласно документу, в регионе запрещается посещение лесов (за исключением жителей населенных пунктов, дорога к которым проходи через лесной массив; а также госслужащим и должностным лицам; охраняющим леса; делающим заготовки древесины и охотникам).

Запрет также распространяется на въезд транспортных средств в леса, кроме машин экстренных служб и военной техники.

В лесах установят соответствующие знаки и ограничительные шлагбаумы.