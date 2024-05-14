В Совфеде одобрили инициативу запрета участия иноагентам в выборах

Для подачи документов они должны прекратить действие этого статуса.

Совет Федерации одобрил инициативу, которая запрещает иностранным агентам участвовать в выборах в России в качестве кандидатов, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами баллотирующихся. Об этом во вторник, 14 мая, написал Life.

Согласно документу, кандидат обязан прекратить статус иноагента к моменту подачи документов на регистрацию.

Речь идёт о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. Действующий кандидат не может стать иноагентом.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.