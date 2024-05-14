Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
11°
Срд, 15
15°
Чтв, 16
16°
ЦБ USD 91.63 -0.19 14/05
ЦБ EUR 98.85 -0.1 14/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 14/05 15:51
Нал. EUR 94.50 / 115.00 14/05 15:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 796
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 834
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 263
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 282
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области благоустроят четыре кладбища за 8,7 миллионов
Все работы закончат до 30 сентября.

В Александро-Невском, Скопинском, Сараевском и Ухоловском районах благоустроят четыре кладбища. Согласно тендерам на госзакупках, всего на работы выделили 8 миллионов 729 тысяч 110 рублей.

Начальная цена благоустройства на кладбище около села Нижний Якимец в Александро-Невском районе — два миллиона 849 тысяч 598 рублей. Согласно документам, там планируют установить новое ограждение с бетонным основанием и ворота. Также обустроят площадку для мусора. При этом строительные конструкции и металл обработают от коррозии. Работы завершат до 1 сентября.

Обустройство кладбища в Корневском сельском поселении Скопинского района обойдется в миллион 246 тысяч 193 рубля. Как уточняют в тендере, кладбище распологается примерно в 1,5 километрах по направлению на северо-восток от села Корневое. В смете указано, что пространство перед воротами расчистят от кустарника и мелколесья, обустроят две площадки под мусор и оградят их. Также подрядчик должен оформить ворота и обустроить площадку для разворотов. Окончание работ — 30 сентября.

В Высоковском сельском поселении Сараевского района отремонтируют ограждение кладбища за три миллиона 87 тысяч 421 рубль. Согласно документам, около кладбища уберут деревья и кустарник, установят ограждение, построят кирпичные стены. Подрядчик должен сделать калитку и кованые ворота. Подъезд к кладбищу шириной три метра и протяженностью 400 метров оформят щебенкой. Также планируют установить водопропускную трубу — откосы земли для этого укрепят Срок выполнения работ до 31 августа.

Для обустройства ограждения кладбища в Ухолове на улице Совхозная выделили один миллион 545 тысяч 898 рублей. Там планируют установить новые металлические ограждения, двустворчатые распашные ворота, несколько калиток. Работы закончат 1 августа.

Ранее жители Ряжска сообщали РЗН. Инфо, что они недовольны местами захоронения бойцов СВО. По словам жителей, погибших похоронили напротив туалета, рядом с парковкой для машин.