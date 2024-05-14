Путин подписал указы о назначении членов правительства России

Первым зампредседателя правительства стал Денис Мантуров.

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства России и директоров спецслужб. Об этом во вторник, 14 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства назначил первым зампредседателя правительства Дениса Мантурова. Вице-премьерами также назначены Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Также, Путин вновь утвердил Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии, Антона Котякова — министром труда и социальной защиты, Антона Котякова — министром труда и социальной защиты, Сергея Кравцова — министром просвещения, Михаила Мурашко — министром здравоохранения, Ольгу Любимову — министром культуры, Максима Решетникова — министром экономического развития, Антона Силуанова — министром финансов, Ирека Файзуллина — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Валерия Фалькова — министром науки и высшего образования, Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Максута Шадаева — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Еще пять назначенных министров ранее не входили в кабмин. В их числе — экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавил Минспорта, бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, который был назначен министром транспорта, и экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который стал министром промышленности и торговли. Бывший глава Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил Минэнерго, а Оксана Лут возглавила Минсельхоз.

Помимо этого, во вторник президент назначил глав силовых ведомств и спецслужб. Сергей Лавров вновь стал главой МИД РФ, Андрей Белоусов — Минобороны, Владимир Колокольцев — МВД, Александр Куренков — МЧС, Константин Чуйченко — Минюст, Сергей Нарышкин — СВР, Александр Бортников — ФСБ, Виктор Золотов — Росгвардии, Дмитрий Кочнев — ФСО. Александр Линец был назначен на должность начальника Главного управления специальных программ президента России.