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Путин подписал указ о назначениях в руководстве администрации президента
Руководителем АП вновь стал Антон Вайно, его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Владимир Путин подписал указ о назначениях в руководстве администрации президента. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Руководителем АП вновь назначен Антон Вайно, его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Заместителями главы администрации президента стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко и Дмитрий Песков (он же остался пресс-секретарем президента).

Путин назначил помощниками экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Также помощниками президента являются Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева (помощник президента — начальник Государственно-правового управления), Дмитрий Калимулин (помощник президента — начальник референтуры), Дмитрий Шальков (помощник президента — начальник Контрольного управления). Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.