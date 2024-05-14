Владимир Путин подписал указ о назначениях в руководстве администрации президента. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Руководителем АП вновь назначен Антон Вайно, его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Заместителями главы администрации президента стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко и Дмитрий Песков (он же остался пресс-секретарем президента).
Путин назначил помощниками экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Также помощниками президента являются Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева (помощник президента — начальник Государственно-правового управления), Дмитрий Калимулин (помощник президента — начальник референтуры), Дмитрий Шальков (помощник президента — начальник Контрольного управления). Руководить протоколом главы государства будет Владислав Китаев.