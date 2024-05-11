Мишустин предложил новый состав Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу, у Мишустина будет десять заместителей, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу, у Мишустина будет десять заместителей, сообщает ТАСС.

Президент будет обязан назначить одобренных Думой руководителей ведомств.

Занимавший пост вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров получит пост первого зампреда правительства, заменив Андрея Белоусова.

Глава Минтранса Виталий Савельев станет вице-премьером, курирующим транспорт и логистику. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера, курирующего вопросы сельского хозяйства и экологии.

На место Савельева в Минтранс придет губернатор Курской области Роман Старовойт. Министром промышленности и торговли станет губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Минэнерго возглавит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Минсельхоз вместо Дмитрий Патрушева возглавит его первый заместитель Оксана Лут. Главой Минспорта вместо Олега Матыцина станет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Вице-премьеру Александру Новаку поручено, помимо энергетики, курировать также экономику и вопросы борьбы с санкциями. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, возглавляющий аппарат правительства, также будет курировать цифровое развитие и антимонопольную политику. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется также курированием печати. Вице-премьер Татьяна Голикова сохранит пост и займется также контролем за работой Федерального агентства по делам национальностей.

Должности и полномочия сохранят вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Свои посты сохранят главы Минтруда Антон Котяков, Минприроды Александр Козлов, Минпросвещения Сергей Кравцов, Минкультуры Ольга Любимова, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов, Минздрава Михаил Мурашко, Минстроя Ирек Файзуллин, Минобрнауки Валерий Фальков, Минвостокразвития Алексей Чекунков, Минцифры Максут Шадаев.

Согласно Конституции, премьер-министр не предлагает Госдуме кандидатуры министров МВД, МИД, МЧС, Минобороны и Минюста. Кандидатуры на посты глав этих ведомств президент предлагает сам.

Также Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству переподчинена от Минобороны напрямую президенту.

Напомним, ранее Михаила Мишустина утвердили в должности премьер-министра России.