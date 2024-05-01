США ввели новые антироссийские санкции

Меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, туда вошли граждане России, Азербайджана и Беларуси.

США расширили список антироссийских санкций, включив туда десятки физлиц и организаций. Об этом говорится в лицензии на сайте американского министерства финансов, сообщает РИА Новости.

Меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, туда вошли граждане России, Азербайджана и Беларуси.

Под действие санкций попал конструктор танка «Армата» Андрей Терликов, казанский завод «Электроприбор» и завод по производству электроники «Протон», брянский автозавод и автозавод «Урал», волгоградский тракторный и ярославский моторный заводы, ООО «Трансстрой», компании группы «Сибантрацит», АО «Рау Фарм».

В список вошла авиакомпания «Победа». Уточняется, что поставки товаров и услуг с участием перевозчика разрешат до 30 июня, а платежи — до 30 июля.

Также под ограничения попали 16 морских судов и Войска радиационной, химической и биологической защиты России.