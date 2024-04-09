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Опубликован прогноз погоды на 10 апреля в Рязанской области
В среду, 10 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах местами ожидается туман.

Опубликован прогноз погоды на 10 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 10 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах местами ожидается туман.

Ветер ночью переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем юго-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, днем +19, +24 градуса.