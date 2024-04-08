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В Рязани уровень воды в Оке поднялся еще на 19 сантиметров
По данным Рязанского Гидрометцентра за сутки в черте г. Рязани в Оке уровень воды повысился на 19 см и составляет 583 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

По данным рязанского Гидрометцентра за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 19 сантиметров и составляет 583 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста.

  • в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 28 см и составляет 588 см;
  • в районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 21 см и составляет 477 см;
  • в Мокше у Кадома уровень воды повысился на 7 см и составляет 637 см;
  • в Проне у населенного пункта Быково уровень воды понизился на 110 см и составляет 322 см;
  • у села Троица уровень воды в Ранове понизился на 32 см и составляет 677 см;
  • у Скопина уровень воды в р. Верда понизился на 9 см и составляет 161 см.

Ранее в Рязани унесло деревянные настилы с пляжа у Орешка.