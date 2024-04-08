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В Рязани пройдет медицинский форум «Zдоровая независимость»

24-25 апреля в РязГМУ состоится Рязанский медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0».

На нем соберутся представители власти и бизнеса, медицинских и образовательных учреждений, чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества, импортозамещения, развития медицинской промышленности, инновации в сфере здравоохранения и другие актуальные темы.

Организаторами мероприятия выступят министерство здравоохранения, министерства труда и социальной защиты населения, Торгово-промышленная палата Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса и РязГМУ имени Павлова.

В программе форума пленарные сессии, симпозиумы и «круглые столы», выставка достижений медицинской промышленности Рязанской области и России. Важными событиями мероприятия станут реверсные бизнес-миссии из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, включающие биржу контактов с участием представителей рязанских компаний и посещение предприятий региона для знакомства с их производством и продукцией.

Практическая часть форума также будет включать мастер-классы, медицинский сheck-up, эстафету «Папа, мама, я — спортивная семья», северную ходьбу под руководством тренера.

Особое внимание участники форума уделят факторам создания многодетной семьи, реабилитации участников СВО и членов их семей, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, борьбе с онкологическими заболеваниями.

Более подробная информация о мероприятии и регистрация на форум по ссылке.