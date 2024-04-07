Зеленский: Украина готова получать помощь от США в кредит
Зеленский заявил, что если бы Киеву предложили «дать в кредит сегодня или все бесплатно через год», то он бы выбрал первый вариант.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова получать помощь от США в кредит. Его слова передал РЕН ТВ в воскресенье, 7 апреля.
Как сказал Зеленский, у Украины нет никакого выбора, поскольку помощь нужна прямо сейчас.
«Мы согласимся на любой вариант», — приводятся слова украинского президента.
Зеленский добавил, что если бы Киеву предложили «дать в кредит сегодня или все бесплатно через год», то он бы выбрал первый вариант.
Ранее глава офиса Зеленского заявил, что для Украины наступил критический момент.