The New York Times: Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне

По словам дипломатов США, у альянса нет желания принимать нового члена, который может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам дипломатов США, у альянса нет желания принимать нового члена, который может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Однако НАТО ищет «золотую середину», чтобы показать, что альянс будет поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.