Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины

Глава МИД РФ отметил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, только если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях.

Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, только если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях.

Лавров также заявил, что ситуация вокруг Украины патовая,

«Но не Россия ее туда загнала — «следующий ход не за нами», — заявил Лавров.