В Рязани на улице Почтовой запретили движение на электросамокатах
Запрещающие дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установлены со стороны улиц Ленина, Мюнстерская и площади Ленина.
В Рязани на улице Почтовой запретили движение на электросамокатах. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Запрещающие дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили со стороны улиц Ленина, Мюнстерская и площади Ленина.
Напомним, мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов. Позже появилась информация, что в Рязани запретят движение на электросамокатах по улице Почтовой.