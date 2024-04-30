В Рязани на улице Почтовой запретили движение на электросамокатах

Запрещающие дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установлены со стороны улиц Ленина, Мюнстерская и площади Ленина.

В Рязани на улице Почтовой запретили движение на электросамокатах. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Запрещающие дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили со стороны улиц Ленина, Мюнстерская и площади Ленина.

Напомним, мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов. Позже появилась информация, что в Рязани запретят движение на электросамокатах по улице Почтовой.