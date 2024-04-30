Стало известно состояние экс-адвоката Ефремова, раненного на СВО

Кровь смогли остановить, пока ждали эвакуации, сам Пашаев находился в сознании.

Стало известно состояние экс-адвоката артиста Ефремова Эльмана Пашаева, раненного на СВО. Telegram-канал Shot пишет, что у Пашаева контузия и ранение в ногу.

Кровь смогли остановить, пока ждали эвакуации, сам Пашаев находился в сознании. Говорится, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее прошла информация, что Пашаев находится в критическом состоянии.