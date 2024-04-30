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Экс-адвокат Михаила Ефремова находится при смерти после ранения на СВО

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев при смерти после ранения на СВО. Информацию опубликовало URA.Ru со ссылкой на близкого друга Пашаева.

Как пишет издание, экс-адвокат Ефремова находится в окружении под Угледаром с другими бойцами. На их подразделение сбросили снаряд с дрона. «Он в сознании, но ситуация очень сложная», — добавил источник.

Как ранее сообщали СМИ, вместе с Пашаевым служит муж блогера Елены Блиновской Алексей.

Напомним, Эльман Пашаев был одним из защитников Михаила Ефремова в деле о смертельной аварии. Позже актер отказался от его услуг. Адвокатская палата лишила Пашаева профессионального статуса за нарушение этики.