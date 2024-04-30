В Солотче шелкопряд объел листья деревьев

Фото опубликовали во вторник, 30 апреля. На кадрах видно, что насекомое объело листья деревьев.

Рязанцы засняли на деревьях в Солотче шелкопряда. Фото опубликовали в группе «Типичная Солотча» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что насекомое объело листья деревьев.

Напомним, в Рязани засняли вылупившиеся личинки шелкопряда. В минприроды рассказали РЗН. Инфо, как будут бороться с насекомыми в 2024 году. В качестве инсектицида планировали применять биологический препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var Kurstaki или аналогичный биологический препарат, разрешенный к применению на территории России.

Фото: группа «Типичная Солотча» во «ВКонтакте»