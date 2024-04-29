Продюсер Рудковская рассказала, как у нее «отжали» картофельный завод в Касимове

В мошеннической схеме участвовал лучший друг ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко. На данный момент дело находится в суде.

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как у нее «отжали» картофельный завод в Касимове. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Рудковской, в мошеннической схеме участвовал лучший друг ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко.

«Валентин Савинов [лучший друг мужа] сначала вошел в доверие к нему, потом ко мне, к детям, когда они еще были маленькие. И незаконным путем на полном доверии „отжал“ мой уютный картофельный заводик в Касимове», — написала Рудковская.

Она добавила, что на данный момент дело находится в суде, потому что Савинов перепродал завод дважды, а с ней не рассчитался.

«Прошло уже десять лет, все это время он тоже говорил: „Ян, я тебе все отдам, все отдам“. Но нет», — заключила продюсер.

Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова