Продюсер Рудковская рассказала, как у нее «отжали» картофельный завод в Касимове

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как у нее «отжали» картофельный завод в Касимове. Об этом она
По словам Рудковской, в мошеннической схеме участвовал лучший друг ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко.
«Валентин Савинов [лучший друг мужа] сначала вошел в доверие к нему, потом ко мне, к детям, когда они еще были маленькие. И незаконным путем на полном доверии „отжал“ мой уютный картофельный заводик в Касимове», — написала Рудковская.
Она добавила, что на данный момент дело находится в суде, потому что Савинов перепродал завод дважды, а с ней не рассчитался.
«Прошло уже десять лет, все это время он тоже говорил: „Ян, я тебе все отдам, все отдам“. Но нет», — заключила продюсер.
Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова