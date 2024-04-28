Над Россией за ночь силы ПВО уничтожили 17 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 28 апреля, уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 28 апреля, уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА, из которых девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что ВС России с 20 по 27 апреля сбили около 1,7 тысяч украинских беспилотников и уничтожили три истребителя.