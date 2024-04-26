В мэрии рассказали, что историческое здание на Соборной отремонтируют в 2025 году

В ведомстве добавили, что дом не признавали аварийным.

В управлении энергетики и ЖКХ рассказали РЗН. Инфо, что историческое здание на Соборной отремонтируют в 2025 году.

В ведомстве отметили, что дом на Соборной № 4 — памятник архитектуры регзначения.

«По региональной программе капремонта многоквартирных домов запланировали ремонт крыши, фасада, подвалов, фундамента, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и холодного водоснабжения», — рассказали в управлении.

В ведомстве добавили, что дом не признавали аварийным.

Напомним, рязанцы рассказали о трещинах на историческом здании на улице Соборной.