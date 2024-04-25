Путин: России предстоит увеличить объемы производства на десятки процентов

«Причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно», — уточнил Путин.

России предстоит увеличить объемы производства на десятки процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы России нужно кардинально увеличить объем промышленного производства.

«Причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно», — уточнил Путин.