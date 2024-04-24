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В Рязани изменили работу платных парковок
Их работу планируется возобновить в мае 2024 года.

В Рязани изменили работу платных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что администрация Рязани тщательно проанализировала работу платных парковок за последние 7 лет и внесла в нее изменения.

В управлении дорожного хозяйства и транспорта был пересмотрен и значительно сокращен перечень улиц, на которых созданы платные парковки. Также был пересмотрен подход к предоставлению бесплатной парковки.

Теперь инвалидам предоставлено право парковки исключительно на специально выделенных знаками и разметкой местах в строгом соответствии с Федеральным законодательством.

Многодетным семьям сокращено время использования платных парковок до 3-х часов. Это позволяет посетить секции, кружки, дополнительные занятия, а также медицинские учреждения без риска получить штраф. Ранее выданные парковочные разрешения переоформлять не нужно.

Кроме того, из перечня исключены электромобили. В текущей ситуации на территории РФ нет массового производства электромобилей, а стоимость таких машин иностранного производства в разы выше отечественных. Теперь выданные разрешения будут аннулированы.

Также бесплатную парковку исключили для резидентов. Такой категории было выдано подавляющее большинство парковочных разрешений. Однако собственники жилья могут парковаться на собственных придомовых территориях, которые в большинстве закрыты от въезда постороннего транспорта. Также такая категория не является незащищенной по сравнению с инвалидами и многодетными семьями. Выданные разрешения будут аннулированы.

В сообщении подчеркнули, что работу платных парковок планируется возобновить в мае 2024 года.