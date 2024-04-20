В Рязанской области 21 апреля потеплеет до +23 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 21 апреля, температура воздуха ночью составит +2, +7 градусов, днем +18, +23 градуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 21 апреля, температура воздуха ночью составит +2, +7 градусов, днем +18, +23 градуса. Об этом сообщается на
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 13-18 метров в секунду.