В Рязанской области 21 апреля потеплеет до +23 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 21 апреля, температура воздуха ночью составит +2, +7 градусов, днем +18, +23 градуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.