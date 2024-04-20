В Рязани водитель заехал на детскую площадку возле пруда «Серая Шейка»
В Рязани в парке у пруда «Серая Шейка» на улице Новоселов водитель проехал по пешеходной зоне и остановился на детской площадке. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
В Рязани в парке у пруда «Серая Шейка» на улице Новоселов водитель проехал по пешеходной зоне и остановился на детской площадке. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Парк Серая Шейка. Беспредел водителя», — прокомментировал автор видео.
На кадрах видно, что нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.