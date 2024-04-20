В полиции прокомментировали информацию о драке на улице Почтовой

В полиции отреагировали на информацию о массовой потасовке, которая произошла утром в субботу, 20 апреля, на улице Почтовой в Рязани.

В полиции отреагировали на информацию о массовой потасовке, которая произошла утром в субботу, 20 апреля, на улице Почтовой в Рязани.

Заявлений или сообщений по данному факту не поступало, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Однако полиция проводит проверку.

Напомним, ранее видео с места инцидента опубликовали в соцсетях.