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В Минобороны появится центр беспилотников и роботов
В Минобороны создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Об этом сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

В Минобороны создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Министру обороны на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.

«Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов», — сообщили в ведомстве.

Шойгу подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.