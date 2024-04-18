Рязанский суд отложил на год заседания о лишении родительских прав Логунова

Как отметила мать Елены Логуновой, судопроизводство отложили на год, в связи с заключением Логуновым контракта о прохождении службы в зоне СВО с Минобороны.

В четверг, 18 апреля, Железнодорожный районный суд отложил на год заседания о лишении родительских прав Логунова. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила Наталия Кошелева.

Как отметила мать Елены Логуновой, судопроизводство отложили на год, в связи с заключением Логуновым контракта о прохождении службы в зоне СВО с Минобороны.

Напомним, семья Елены подала в суд на лишение родительских прав Логунова. Позже стало известно, что Логунов подписал контракт на службу.