Стало известно, когда пройдет День города Рязани в 2024 году

Праздник не будут объединять с днем ВДВ и Форумом древних городов (его планируют провести в сентябре).

В среду, 17 апреля, на комитете по соцвопросам стало известно, когда пройдет День города в 2024 году.

Как сообщила начальник управления культуры Надежда Майорова, в 2024 году праздник состоится 24 августа, так как в это время все вернутся с летнего отдыха.

Кроме того, день города не будут объединять с днем ВДВ и Форумом древних городов (его планируют провести в сентябре).

Окончательное решение примут на заседании рязанской гордумы 25 апреля.